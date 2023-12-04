Картаполов: В ГД не видят необходимости в увеличении срока службы по призыву

На сегодняшний день нет необходимости в увеличении срока службы по призыву, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

О необходимости рассмотреть увеличение срока службы до двух лет ранее заявляли члены комитета ГД по обороне Виктор Соболев и Андрей Гурулев.

По словам Картаполова, "данные умозаключения и высказывания являются абсолютно личным и частным мнением депутатов".

Он добавил, что эти заявления не соответствуют позиции комитета Госдумы по обороне, передает РИА Новости.

В сентябре заместитель председателя комитета ГД по обороне Юрий Швыткин заявил, что в Госдуме не ведут разговоры об увеличении срока службы для призывников. До этого "Фонтанка" сообщила, что жителям Петербурга якобы приходят повестки с предупреждением о планируемом увеличении сроков военной службы по призыву.