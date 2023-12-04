В Екатеринбурге утвердили проект развития инфраструктуры ВИЗа

В администрации Екатеринбурга утвержден проект планировки и межевания территории для расширения улично-дорожной сети, которая должна будет связать центр города с микрорайоном ВИЗ-Правобережный.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, проект предусматривает развитие следующей инфраструктуры:

строительство улиц Татищева и Юрия Исламова;

строительство трамвайной линии по улице Татищева, разворотного кольца в районе Срединного кольца и тяговой подстанции на улице Исламова;

строительство канала (коллектора) реки Широкой по улице Исламова;

строительство проездов к планируемым очистным сооружениям дождевой канализации;

строительство транспортной развязки на пересечении Срединного кольца и улицы Татищева.

Длина проектируемых и реконструируемых участков улично-дорожной сети в Верх-Исетском районе составит 5,5 километра, а трамвайной линии – 2 тысячи 880 метров. Ширина полос проезжей части составит от 3,5 до 4 метров. Для удобства пешеходов и велосипедистов оборудуют тротуары шириной до 4,5 метров, а также велодорожки.

Как добавили в мэрии, строительство и реконструкция дорог будет вестись в рамках муниципальной программы "Столица".