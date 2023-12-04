04 Декабря 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Прокуратура проверит "водный Кабец" в Первоуральске

Свердловская прокуратура проверит, исполняют ли ППМУП "Водоканал" и администрация Первоуральского городского округа законодательство о водоснабжении. Для этого в город выехал сотрудник аппарата регионального ведомства.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры, проверяющие оценят, своевременно ли были приняты меры по выявлению и устранению аварии, имеются ли у города средства и силы для ее ликвидации, обеспечено ли население водоснабжением на период коммунальной аварии - как со стороны Водоканала, так и местной администрации.

"По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Результаты проверки и расследования уголовного дела поставлены на контроль руководства прокуратуры области", - добавили в прокуратуре.

Напомним, что о нормальном водоснабжении, по словам жителей Первоуральска, они мечтают еще с лета, а 1 декабря горожане и вовсе остались без воды. На время ремонта более 150 тыс. первоуральцев обеспечивает водой только одна водовозка в сутки, люди часами стоят в очередях, а все публикации от Водоканала и властей уже воспринимают как издевку.

Накануне одна из жительниц города записала видеообращение к президенту, где пригрозила, что если проблема не будет решена, на предстоящих выборах Первоуральск не будет голосовать за Путина.

Теги: Кабец, водоснабжение, Первоуральск, прокуратура, проверка


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