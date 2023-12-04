04 Декабря 2023
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Фото: Пресс-служба корпорации &quot;Иркут&quot;

Первым эксплуатантам самолетов МС-21 придется ежегодно ставить эти авиалайнеры на ремонт

Первым эксплуатантам самолетов МС-21 придется ежегодно ставить эти авиалайнеры на прикол из-за необходимости капитального ремонта двигателей. Об этом на форуме "Российский промышленник" предупредил председатель совета директоров S7 Group Евгений Елин, сообщает "Авиатранспортное обозрение".

Во время своего выступления он продемонстрировал слайд, на котором сравнил среднее время между капитальными ремонтами трех двигателей: ПС-90 (Ил-96, Ту-204, Ту-214, Ил-76), ПД-14 для МС-21 и CFM56-5B/7B (Airbus A318, А319, А320, А321 и Boeing 737 NG).

авиадвигатели, презентация(2023)|Фото: t.me/ATOjournal / скриншот презентации

Сертифицированный еще в 1992 году ПС-90 имеет средний налет до отхода на капремонт 6000 часов, у американско-французского CFM56-5B/7B, сертифицированного в 1993 году, этот показатель на уровне 40 000 часов, а новый пермский ПД-14 для МС-21 к 2026 году будет иметь налет до отхода на капитальный ремонт всего 3600 часов. К 2030 году среднее время между капитальными ремонтами увеличится до 12 500 часов. Но даже эти цифры в три раза меньше, чем у CFM56-5B/7B.

В ОДК, где и производится ПД-14, не смогли ответить на вопрос, какой межремонтный ресурс у двигателя прямо сейчас. Но пообещали, что уровню в 12 500 часов он будет соответствовать уже к моменту первой поставки самолета авиакомпаниям.

Первая поставка шести MC-21 группе "Аэрофлот" ожидается уже в следующем году. И, судя по всему, "приземлять" их для проведения капитального ремонта двигателя действительно придется раз в два-три года, а то и ежегодно, учитывая интенсивность использования лайнера. Что, конечно, вряд ли положительно повлияет на "экономику" полетов.

Ранее сообщалось, что после получения первых образцов в конце 2024 года планируется производить несколько десятков МС-21 в год. К 2027-му году производители намерены довести объем производства до 36 самолетов в год, а затем выйти на количество в 72 самолета.

ПД-14 двигатель самолет(2019)|Фото: Накануне.RU

Теги: ПД-14, МС-21, самолеты, авиадвигатели


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