Экс-министр Открытого правительства России Абызов выплатил по суду 20 миллиардов из собственных средств

Экс-министр Открытого правительства России Михаил Абызов (работал в администрации президента Медведева) Михаил Абызов выплатил из собственных средств более 20 млрд руб. по иску Генеральной прокуратуры, передает РИА Новости со ссылкой на адвоката бывшего чиновника.

В 2020 году суд постановил взыскать в пользу государства с Абызова 32 млрд руб.

Абызов и еще 12 человек обвиняются в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и участии в его деятельности; мошенничестве в особо крупном размере; легализацию преступных доходов; коммерческом подкупе; незаконном участии в предпринимательской деятельности.