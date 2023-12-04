Президент Болгарии заблокировал отправку Украине списанной бронетехники

Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на закон о ратификации соглашения между болгарским МВД и Минобороны Украины о безвозмездной поставке Киеву списанной бронетехники.

По словам Радева, в ней нуждаются болгарская пограничная охрана и спасатели. Президент вернул соглашение на новое рассмотрение в парламент, пишет ТАСС.

Украине должно было быть предоставлено около 100 БТР, а также запасные части.

В январе Министерство обороны Болгарии и министерство иностранных дел страны опровергли сообщение о поставке самолетов Су-25 на Украину. Информация о продаже Болгарией 14 штурмовиков советского производства Киеву через посредников из других стран НАТО появилась в СМИ.