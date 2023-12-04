МЧС предупредило свердловчан о сильном снегопаде и 40-градусном морозе

Жителей Свердловской области предупредили о непогоде 5 декабря. В ближайший вторник ожидаются сильный снег, местами метель и гололед. Об этом сообщает пресс-служба областного МЧС.

С 6 по 10 декабря местами в регионе и вовсе обещают понижение температуры до минус 40 градусов. Уральцев призывают быть бдительными, а в случае необходимости обращаться за помощью по телефонам экстренных служб: "101", "112".

Напомним, что еще на прошлой неделе в Свердловской области были "температурные качели", а начиная с этой, в уральском регионе ожидаются аномальные морозы. Особенно ощутимы они будут для жителей Среднего Урала, где температура может опуститься до минус 37 градусов.

Гололед и морозы - не единственные трудности, с которыми свердловчанам, возможно, придется столкнуться. Многим могут задержать доставку заказанных товаров.