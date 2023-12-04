Благотворительный фонд РМК подарит тактильные книги свердловским и челябинским детям

04 Декабря 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кремль ищет новую модель экономики

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Свердловская область Челябинская область
Фото: Благотворительный фонд РМК

Благотворительный фонд РМК подарит тактильные книги свердловским и челябинским детям

Благотворительный фонд РМК подарит детским садам и коррекционным школам Свердловской и Челябинской областей тактильные книги для слепых и слабовидящих детей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, чтобы дети с нарушением зрения могли прикоснуться к чудесному миру литературы, для них создали специальную серию цветных иллюстрированных рельефных книжек. В развивающий комплект "Сказки народов России" входят две тактильные книги со сказками, занимательные задания с карточками, кроссвордами и лабиринтами, а также "Волшебный карандаш" – электронное устройство для воспроизведения музыкальных и текстовых файлов.

Тактильные книги для слепых и слабовидящих детей(2023)|Фото: Благотворительный фонд РМК

Благодаря тактильным изданиям дети с нарушением зрения смогут познакомиться с удивительными историями. Книга "Таежные сказки" включает в себя шесть легенд народов Сибири. Ребята познакомятся с мировосприятием людей, жизнь которых полностью зависит от леса, для которых тайга – родной и любимый дом.

Также в комплект входят "Речные сказки" – легенды народов, проживающих по берегам крупнейших рек России: Волги, Дона, Амура, Лены, Ангары, Енисея, Оби. Дополняет набор обучающий комплект "Путешествие по странам и континентам. Выпуск 3" для слепых детей и детей с нарушениями зрения дошкольного и младшего школьного возраста.

Тактильные книги для слепых и слабовидящих детей(2023)|Фото: Благотворительный фонд РМК

"Нам бы очень хотелось, чтобы дети могли познавать мир без ограничений. С 2021 года мы помогаем слабовидящим детям из коррекционных классов и детских садов читать с помощью уникальных изданий, которые полностью подходят для тактильного изучения. Уверена, эти книги не только обогатят новыми знаниями, доставят огромное удовольствие детям с нарушением зрения, но и станут хорошим подспорьем в развитии остаточного зрения, осязания, слуха и интеллекта", - рассказала руководитель Благотворительного фонда РМК Мария Горшкова.

В ближайшее время 100 таких наборов отправятся в коррекционные школы и детсады Челябинской и Свердловской областей.

Теги: дети, книги, фонд, РМК


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети