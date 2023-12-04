Благотворительный фонд РМК подарит тактильные книги свердловским и челябинским детям

Благотворительный фонд РМК подарит детским садам и коррекционным школам Свердловской и Челябинской областей тактильные книги для слепых и слабовидящих детей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, чтобы дети с нарушением зрения могли прикоснуться к чудесному миру литературы, для них создали специальную серию цветных иллюстрированных рельефных книжек. В развивающий комплект "Сказки народов России" входят две тактильные книги со сказками, занимательные задания с карточками, кроссвордами и лабиринтами, а также "Волшебный карандаш" – электронное устройство для воспроизведения музыкальных и текстовых файлов.





Благодаря тактильным изданиям дети с нарушением зрения смогут познакомиться с удивительными историями. Книга "Таежные сказки" включает в себя шесть легенд народов Сибири. Ребята познакомятся с мировосприятием людей, жизнь которых полностью зависит от леса, для которых тайга – родной и любимый дом.

Также в комплект входят "Речные сказки" – легенды народов, проживающих по берегам крупнейших рек России: Волги, Дона, Амура, Лены, Ангары, Енисея, Оби. Дополняет набор обучающий комплект "Путешествие по странам и континентам. Выпуск 3" для слепых детей и детей с нарушениями зрения дошкольного и младшего школьного возраста.





"Нам бы очень хотелось, чтобы дети могли познавать мир без ограничений. С 2021 года мы помогаем слабовидящим детям из коррекционных классов и детских садов читать с помощью уникальных изданий, которые полностью подходят для тактильного изучения. Уверена, эти книги не только обогатят новыми знаниями, доставят огромное удовольствие детям с нарушением зрения, но и станут хорошим подспорьем в развитии остаточного зрения, осязания, слуха и интеллекта", - рассказала руководитель Благотворительного фонда РМК Мария Горшкова.

В ближайшее время 100 таких наборов отправятся в коррекционные школы и детсады Челябинской и Свердловской областей.