Астраханский депутат поблагодарил Игоря Бабушкина за помощь бойцам и сообщил, что уходит добровольцем в зону проведения СВО

Свое решение отправиться на поля СВО озвучил первый заместитель председателя комитета Думы Астраханской области по социальной политике Денис Харитонов на региональной конференции партии «Единой России».

Он сообщил, что вновь отправляется туда, где нужен больше всего. Парламентарий подчеркнул, что обладая боевым опытом, не может оставаться в стороне от судьбоносного сражения нашей Родины за право на будущее.

«Мой долг и призвание вновь встать на защиту нашей страны и внести личный вклад в нашу общую Победу», – подчеркнул Денис Харитонов.

Депутат выразил уверенность в том, что его временное отсутствие не отразится на деятельности фракции «Единая Россия» в Думе Астраханской области.

Парламентарий также поблагодарил губернатора Игоря Бабушкина за поддержку бойцов СВО и их семей.

«Общаясь с военнослужащими в зоне боевых действий, я неоднократно слышал, как они высоко ценят не только поставляемые на передовую транспорт, медикаменты и всё необходимое для успешного ведения боевых действий, но и Ваше личное участие, Ваши частые выезды», – пояснил Денис Харитонов.

В свою очередь, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин отметил, что это решение – выбор мужественного патриота нашей страны и члена партии «Единая Россия».

«Желаю Вам и всем нашим землякам скорейшего возвращения домой с Победой», – подчеркнул Игорь Бабушкин.