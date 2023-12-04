04 Декабря 2023
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Фото: пресс-служба Госдумы России

В Госдуму внесли закон о штрафах и тюремных сроках за утечку персональных данных

В Госдуму внесли пакет поправок, ужесточающих ответственность за утечки персональных данных, сообщил глава думского IT-комитета, один из соавторов законопроекта Александр Хинштейн.

"Проект внесения изменений в КоАП предлагает серьезное увеличение штрафов для операторов за инциденты с персональными данными", - поясняет Хинштейн.

За утечку данных 1-10 тыс. субъектов (читай – пользователей) штраф для юридических лиц составит 3-5 млн руб. Если утекли записи о 10-100 тыс. пользователей, штраф составит 5-10 млн руб.

За повторные утечки штрафы будут уже оборотными: от 0,1% до 3% выручки за календарный год или за часть текущего года, не менее 15 млн руб. и не более 500 млн. руб.

Предусмотрена и уголовная ответственность – за использование, передачу, сбор и хранение данных, полученных незаконным путем. Ресурсы, распространяющие (продающие) такие данные, тоже будут привлекаться к ответственности.

"Предусмотрены крупные штрафы (до 3 млн рублей в случае тяжких последствий либо действий оргруппы), запрет на занятие определенных должностей, принудительные работы и лишение свободы. Последняя санкция может достигать пяти лет, для создателей ресурсов, распространяющих краденые персданные", - отметил Хинштейн.

Теги: госдума, оборотный штраф, утечка, персональные данные


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