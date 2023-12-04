Свердловский Роспотребнадзор открыл "горячую линию" по качеству новогодних подарков

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области открыло "горячую линию", посвященную детским товарам и выбору новогодних подарков.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, с 4 по 15 декабря свердловчане смогут получить ответы на вопросы, касающиеся качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, новогодних товаров и детского питания. Также можно будет узнать о действующих нормативных гигиенических требованиях к этой категории товаров.

При необходимости можно обратиться в консультационные пункты для потребителей для составления претензий и исков в адрес продавцов и исполнителей услуг.

"Горячая линия" будет работать по будням с 9 до 17 часов. Телефоны можно узнать на сайте регионального Роспотребнадзора.