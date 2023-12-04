Депутат Госдумы помог уральцам вернуться с СВО на завод

Двое специалистов предприятий оборонно-промышленного комплекса Свердловской области благополучно вернулись после года в зоне СВО. Уральцы получили бронь от предприятий, однако все равно были мобилизованы, после чего возвращение домой досрочно стало практически невозможным. В тяжелой ситуации помог разобраться депутат Госдумы от Среднего Урала Максим Иванов.

По его словам, еще больше года назад, когда мобилизация только началась, ему стали приходить обращения о ценных сотрудниках, которые уже были "забронированы" производством, но тем не менее все равно призваны защищать Родину на поле боя. Причины были разные: предприятия могли невовремя или некорректно предоставить документы, а военкоматы не проявить должного внимания.

"К сожалению, если "забронированного" сотрудника мобилизовывали, то откатить ситуацию назад было чрезвычайно сложно. На запросы, обмен документами уходили месяцы", - пояснил Иванов в своих соцсетях.

Тогда депутат обратился в военную прокуратуру и Минобороны, которые постепенно налаживают данный вопрос. В ноябре парламентарий направил запрос в Генпрокуратуру в интересах нескольких уральских участников СВО, а накануне двое из списка поблагодарили депутата, сообщив о подписанных документах на увольнение.

"Теперь они продолжат служить Родине в тылу на стратегически важных уральских предприятиях Североуральска и Каменска-Уральского", - заключил Иванов.