Игорь Бабушкин: Совместная работа с партией «Единая Россия» даёт отличные результаты

На конференции регионального отделения Астраханской области партии «Единая Россия» подвели итоги работы за год и наметили планы на предстоящий.



"Безусловно, главной задачей в этом году для партии стала поддержка участников спецоперации и их семей. Мы разработали и приняли более 20 мер поддержки и создали фонд «Защитники Отечества». Он уже помог решить 3418 вопросов наших бойцов и их родных", - отметил в своем телеграмм-канале губернатор Игорь Бабушкин.





Однопартийцы на постоянной основе доставляют гуманитарную помощь военнослужащим и мирным жителям в зону СВО. Десятки народных избранников сегодня защищают Родину на передовой. Так и первый заместитель председателя комитета Думы Астраханской области по социальной политике Денис Харитонов принял решение пополнить ряды добровольцев.

"Это выбор мужественного патриота нашей страны. Ждем его и всех наших земляков скорее домой и с Победой!", - сказал Игорь Бабушкин.





Губернатор отмечает, что совместная работа с партией «Единая Россия» даёт отличные результаты. За время действия Народной программы в регионе построено и реконструировано множество социально важных объектов. В их числе 10 амбулаторий, пять ФАПов, новый корпус перинатального центра, 11 детских садов и четыре школы, семь Домов культуры. Ещё 40 учреждений капитально отремонтированы.

Дороги, новый транспорт, газификация, переселение из аварийного жилья, благоустройство территорий – абсолютное большинство проектов, реализованных в регионе, инициированы партией.