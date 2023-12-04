04 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

В Петербурге зафиксирован рост заболеваемости COVID: власти наращивают коечный фонд

В Санкт-Петербурге зафиксирован рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

"На прошлой неделе выросла госпитализация пациентов в инфекционные стационары на 16,8% по сравнению с предыдущей неделей», - сообщает городской комитет по здравоохранению.

В связи с этим в городе наращивается коечный фонд для пациентов с COVID-19 и пневмониями. В частности, на прием инфекционных больных полностью перепрофилировали больницу №38 имени Семашко. Всего в Северной столице развернуто 2237 коек, из них свободны 578.

В конце ноября сообщалось, что в России резко выросла заболеваемость коронавирусом. В опасной зоне находятся регионы Урала: Челябинская, Свердловская, Тюменская области, ХМАО.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что вакцинация от коронавируса сейчас не требуется, поскольку сегодняшние штаммы болезни не несут рисков значимых осложнений.

Теги: петербург, коронавирус, коечный фонд


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