В зоне СВО погиб генерал-майор Владимир Завадский

В зоне СВО погиб генерал-майор Владимир Завадский – заместитель командующего 14 Армейского корпуса Северного флота, об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. По его словам, Завадский погиб "на боевом посту в зоне проведения спецоперации".

"До августа 2021 года он командовал 4 гвардейской Кантемировской Краснознаменной танковой дивизией, с которой у Воронежской области налажены давние добрые отношения", - сообщил Гусев.

Об обстоятельствах гибели военачальника он не рассказал.