Доля расчетов в рублях за импорт превысила 31% - ЦБ

Доля расчетов в рублях и валютах дружественных стран во внешнеторговых операциях России уже превысила 72%, сообщил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин. "Это уже впечатляющая цифра", - заявил он на парламентских слушаниях в Госдуме.

Доля рубля в экспортных расчетах выросла за первые девять месяцев 2023 года на 9% и составляет 40,5%, доля нацвалюты в расчетах по импорту выросла за тот же период на 15% и составляет 31,4%.

В 2022 году правительство поставило цель к 2025 году достичь рублевой доли во внешнеторговых расчетах в 40%. К концу 2022 года этот показатель составлял 30% - благодаря переводу поставок газа в недружественные страны на рубли. Тем не менее, доля доллара и евро во внешнеторговых операциях к концу прошлого года все равно около половины.