04 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге коммерсант похитил миллионы, выделенные на реализацию проекта

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело о хищении 15 млн рублей из бюджета.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказался генеральный директор коммерческой организации. Как показало расследование, в марте 2016 года для получения гранта на изготовление и вывод на рынок линейки водогрейных котлов длительного горения бизнесмен подал заявку в "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере".

При этом коммерсант приложил бизнес-план проекта и фиктивные письма от контрагентов якобы о намерении приобретения продукции. В мае 2016 года фигурант, заключив с фондом договор, получил 15 млн рублей на расходы, связанные с проектом. Однако деньги он истратил на другие цели, а сам проект так и не реализовал.

Сейчас уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд уральской столицы. Бизнесмену вменяют статью "Мошенничество в особо крупном размере".

Теги: бизнесмен, проект, мошенничество


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