Средняя зарплата курьеров стала выше, чем у программистов

Самыми востребованными сотрудниками в России стали программисты и курьеры, средняя зарплата которых сравнялась. Более того, у курьеров она даже чуть выше - 69 тыс. против 67 тыс. рублей соответственно, сообщает сервис "Авито Работа".

По сравнению с осенью прошлого года количество вакансий курьера увеличилось в 4,3 раза, а программиста – в 3,5 раза.

Самой высокой средней зарплатой оказалась зарплата фрезеровщика – 101 тыс., а самой низкой – менеджера по работе с клиентами – 46 тыс. Представленный сервисом список опровергает распространенное мнение об очень высоких зарплатах программистов. В среднем они не выше средних по России. Больше получают, например, станочники, бетонщики, слесари, арматурщики, сборщики.

Интересно, что общее количество вакансий за год выросло в 1,8 раза, что свидетельствует о нехватке кадров. Средние предложения по зарплате выросли на 28% - до 63 тыс. рублей. Это примерно соответствует данным Росстата по средней зарплате.