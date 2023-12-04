Нельзя лишать женщину права на выбор, где провести аборт - Матвиенко

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что "государство точно не пойдет по пути запрещения абортов". Спикер палаты не видит в запрете решения демографического вопроса, зато полагает, что это может привести к другим многочисленным проблемам.

"Нельзя лишать женщину права на выбор, где провести аборт — в частной или госклинике, заставлять это делать в неприспособленных местах, государство по этому пути не пойдет", - сказала Матвиенко.

"Нельзя допускать, чтобы аборты ушли в подполье, это угроза жизни женщин и их здоровью", - полагает сенатор.

При этом Матвиенко считает, что "мы обязательно добьемся того, что аборты будут делаться либо по медицинским показаниям, либо после насилия над женщиной".