04 Декабря 2023
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.ru

Песков назвал провокацией нарушение суверенитета КНР эсминцем США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инцидент с эсминцем США и ВМС Китая.

По его словам, в Кремле не приветствуют любые провокационные действия. "Наоборот, приветствуются любые шаги, которые ведут к повышению взаимного доверия, предсказуемости и стабильности", - цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее народно-освободительная армия Китая (НОАК) заявила, что 4 декабря корабль прибрежной зоны военно-морских сил США Gabrielle Giffords, не получив разрешения правительства КНР, зашел в акваторию около отмели Аюнгин архипелага Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море.

Теги: песков, кнр, корабль вмс сша


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