ЗиД покупает оборонное предприятие из Кургана

Имущественный комплекс оборонного завода имени Дзержинского покупает предприятие из Кургана "Курганприбор". Цена сделки стратегического предприятия, имущественная база которого оценивается в 4 млрд, все те же "смешные" 725 млн руб., передает корреспондент Накануне.RU.

Информацию о торгах опубликовал конкурсный управляющий предприятия Лев Шляпин на федресурсе.

Согласно информации, размещенной на сайте предприятия, оно имеет куда более богатую историю, чем предыдущий покупатель ЗиДа - "Спецпректстрой", сделка с которым была расторгнута по причине того, что Минпромторг отозвал у него лицензию на работу с секретными сведениями и производство боеприпасов.

Так, на сайте предприятия сказано, что курганский завод № 603 по производству боеприпасов был создан согласно приказу № 448 от 24.08.1941 г. Народного Комиссариата боеприпасов СССР. В ноябре 1941 года в Курган прибыло оборудование Харьковской артели "Производство весов" и 16 специалистов для работы. Оборудование разместили на территории двух продовольственных складов, где и был заложен новый завод.

В 2002 году на базе "Курганприбор" было создано открытое акционерное общество "Курганприбор-А", разработана перспективная экономическая программа по становлению и дальнейшему развитию предприятия, сохранив оборонный профиль номенклатуры изготовляемых изделий. В результате ее реализации удалось сохранить мобилизационные мощности не только "Курганприбора", но и обанкротившихся предприятий городов Самары, Нижнего Новгорода, Саранска и других.

С этих заводов в Курган было перевезено более 1,5 тысяч единиц оборудования, 7,5 единиц оснастки и огромное количество технической документации. Значительная часть изделий, выпускавшихся на обанкротившихся предприятиях, в настоящее время продолжает изготовляться в "Курганприбор".

Руководство предприятия постоянно занимается увеличением номенклатуры выпускаемой продукции. За последние годы освоено производство более 20 видов новых изделий. Среди них изделия для различных видов вооружения, в производстве которых "Курганприбор" является соисполнителем Государственного оборонного заказа:

Напомним, пермский ЗиД с 2005 года находится в процедуре банкротства, основным кредитором является Федеральная налоговая служба.