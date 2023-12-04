04 Декабря 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Машиностроение - долой? Еще семь регионов прекратят подготовку специалистов в области машиностроения

Еще семь регионов России полностью прекратят подготовку специалистов среднего звена по специальности "Машиностроение". Об этом на прошлой неделе заявили в РАНХиГС. На новость обратила внимание депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова.

В перечень регионов, где машиностроение больше вообще не нужно, вошли Амурская область, Забайкальский край, Чукотский АО, Еврейская АО, Кабардино-Балкария, Адыгея и Тыва. Как сообщил главный научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Александр Федотов, в прошлом году 14 регионов прекратили подготовку специалистов среднего звена по машиностроению. То есть уже 21 регион прекратил подготовку.

"Все лавры по достижению глубокой несостоятельности и практически полного разрушения системы среднего профессионального образования без стеснения можно присвоить Министерству просвещения России. Видимо, до окончания работы Правительства есть шанс разрушить то, что еще не было разрушено, – теперь закрываются самые востребованные специальности. <...> Что происходит вообще в нашем Минпросе? Сконцентрированы на умножении всяческих психологов и прочих соцработников, дабы причинить добро "несознательным" семьям?" - написала Филатова.

Теги: машиностроение


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