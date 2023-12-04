Около трети россиян уже пользовались генеративными нейросетями, - Яндекс

Чуть меньше трети россиян (31%) уже пользовались генеративными нейросетями, сообщает Яндекс со ссылкой на сервис оценки популярности языковых моделей "Нейростат".

Сервис будет узнавать, пользуются ли россияне языковыми моделями, что они знают о таких сетях, аналогичные вопросы зададут про нейросети, генерирующие изображения.

"Данные для исследования собираются с помощью опросов, они будут обновляться каждые три месяца. Первый такой промежуток — с августа по ноябрь — показал, что популярность нейросетей в России быстро растет", - говорится в сообщении Яндекса.