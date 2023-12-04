04 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Исполнительную дирекцию Универсиады ликвидируют до конца 2023 года

До конца 2023 года решено ликвидировать АНО "Исполнительная дирекция Универсиады-2023". Соответствующее решение приняли власти Свердловской области, о чем говорится в обновленной редакции программы по управлению государственной собственностью.

"В 2023 году планируется ликвидация следующих автономных некоммерческих организаций: ... автономной и некоммерческой организации "Исполнительная дирекция" "Универсиады-2023", — говорится в документе за подписью исполняющего обязанности губернатора Свердловской области Алексея Шмыкова.

Напомним, что Универсиада-2023 должна была пройти в Екатеринбурге, к чему город готовился несколько лет. Однако из-за внешнеполитической ситуации проведение Универсиады официально "отложили". Тогда было решено провести альтернативную Универсиаду — "Международный фестиваль университетского спорта, которому и отдали отстроенные спортивные объекты.

На фестивале собрались представители свыше 30 стран. С 19 по 31 августа текущего года было проведено 205 соревнований по 14 летним видам спорта и разыграны 197 комплектов наград. По итогам соревнований и количеству завоеванных медалей первое место заняла Россия, второе — Китай, а тройку лидеров закрыла Бразилия. Средний Урал завоевал 53 медали.

Теги: Универсиада, ликвидация, дирекция


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