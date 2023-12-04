04 Декабря 2023
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Уральский школьник получит 100 тысяч рублей за удар дверью кабинета

Уральский пятиклассник получит денежную компенсацию за полученную в школе травму.
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Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, в январе этого года Максим, ученик школы №4 в Верхней Пышме, на перемене носился по коридору и получил удар дверью кабинета. Дверная ручка рассекла ребенку плечо. С рваной раной пятиклассник был доставлен сначала в травмпункт, а затем в ДГБ №9 Екатеринбурга.

В школе провели проверку и выяснили, что дверные ручки имели острые края, что не отвечает требованиям безопасности. Прокурор Верхней Пышмы обратился в суд с иском к школе о компенсации морального вреда в 100 тысяч рублей. Однако представитель школы иск не признал, пояснив, что вины учреждения в этом нет, а ответственность за травму ребенка должны нести и его родители.

В итоге суд полностью удовлетворил иск. Школьник получит денежную компенсацию.

Напомним, ранее на Урале суд взыскал компенсацию для ребенка, получившего серьезную травму на прогулке в детском саду.

Теги: школьник, дверь, компенсация, суд


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