Вузам стало невыгодно отчислять двоечников, заявили в Казанском политехе

Хороших и ответственных студентов в российских вузах с каждым годом становится все меньше. Об этом в своей статье заявил завкафедрой реактивных двигателей и энергетических установок Казанского национального исследовательского технического университета Алексей Лопатин.

Перед написанием статьи он поговорил с несколькими студентами о причинах неуспеваемости. Их ответы выявляют огромные проблемы в образовании, экономике и обществе в целом. Одни просто высиживают диплом, другие не видят в нем никакого смысла, третьи не видят никаких перспектив из-за кумовства на работе.

"Зачем тратить силы на учебу? Все равно потом начальником поставят кого-нибудь своего? Оценки в дипломе и знания ничего реально не решают", - были и такие ответы.

В вузах закрепилась порочная практика - студентов держат, чтобы не сокращать ставки преподавателям, подчеркивает Лопатин. Отчисление одного студента означает сокращение почти 0,1 ставки. В результате студенты вообще перестают напрягаться, так как им все равно поставят оценку. Во многих вузах количество неуспевающих с каждой сессией стремительно приближается к общему числу учащихся. Это началось в середине 2000-х годов, а закрепилось в начале 2010-х по причине введения подушевого финансирования высшей школы.

"Мы получили единственно возможный результат — университетскую систему, которой совершенно невыгодно отчислять учащихся. А как же иначе? Ведь теперь отчисление 12 студентов грозит сокращением одной ставки профессорско-преподавательского состава. И если увлечься качеством образования и почистить ряды обучающихся от "случайных пассажиров", которые все равно не смогут стать хорошими специалистами, то за один учебный год можно остаться в университете совсем без профессорско-преподавательского состава. Разумеется, студенты достаточно быстро сообразили, что вузы находятся в зависимости от них", - пишет завкафедрой.

Он отмечает вырождение в большинстве университетов России такого уровня образования, как магистратура. Практически повсеместно она стала вечерней формой получения образования. Студенты работают, а вечером ходят на занятия. Если же вернуть дневной формат обучения, то вузы могут остаться без магистрантов.

Интересно, что о подобной проблеме, но под другим углом зрения, заявил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. Он заявил, что в России много иностранных студентов, которые плохо знают русский язык или вообще им не владеют.

"Они имеют возможность обучаться у нас за деньги, но лекции профессоров, которые проводят их на русском языке, многие не понимают. А потом приходят за оценкой и говорят: "Я же оплатил обучение", — сказал он.