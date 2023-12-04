04 Декабря 2023
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Фото: astrobl.ru

Астраханский боец рассказал, как важно чувствовать поддержку и получать гуманитарный груз

Социально-реабилитационное отделение «Гармония» центра «Вера» посетил бывший воспитанник Олег, который участвует в специальной военной операции на Украине. Общаясь с ребятами, астраханец рассказал, что в сасыкольском детском доме провёл большую часть жизни.   

Когда объявили частичную мобилизацию, Олег не дождался повестку. Решительный и настроенный на защиту своей Родины астраханец отправился в военкомат.  

По данным регионального минсоца, боец выполняет задачи в зоне специальной военной операции с мая этого года. После шести месяцев службы его отпустили в отпуск. Олег признаётся, что вдали от дома все его мысли только о семье.    

(2023)|Фото: astrobl.ru

"Хочу вернуться живым и невредимым, и чтобы Победа пришла как можно скорее", – подчеркнул Олег.  

Военнослужащий также рассказал, как важно чувствовать поддержку и получать гуманитарный груз. Не раздумывая, сотрудники и воспитанники центра организовали акцию «Помощь солдату».

(2023)|Фото: astrobl.ru

К сбору присоединились сасыкольская школа им. Г.Г. Коноплева и храм Покрова Божией Матери во главе с отцом Михаилом. Они собрали консервы, медикаменты, печенье, чай, средства личной гигиены, вещи и многое другое. Воспитанники центра «Вера» нарисовали рисунки, поздравительные открытки, сделали обереги.

Теги: гуманитарный груз, боец, воспитанник, сво


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