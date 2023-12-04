Малый бизнес Астраханской области продолжает получать господдержку

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин рассказал в своем телеграмм-канале о господдержке бизнес-проектов в регионе.

"Продолжаю рассказывать вам о том, как мы поддерживаем астраханский бизнес", - сообщил глава региона.

Даниял Абдрахманов, мастер спорта Российской Федерации и социальный предприниматель, создал собственный спортивный каратэ-клуб. В этом году он стал победителем грантового конкурса в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и получил 500 тысяч рублей. Эти средства он направил на оплату аренды помещений. Господдержкой Даниял пользуется не в первый раз. Ранее получал гранты и займы на льготных условиях. Это позволило ему масштабировать свое дело.

"Десять лет назад астраханец начал работать тренером в школе. А сегодня у него восемь филиалов и более 600 учеников. Подопечные Данияла входят в официальную сборную команду региона, становятся победителями и призерами всероссийских и международных соревнований", - отметил Игорь Бабушкин.