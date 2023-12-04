В Крыму 11 человек отравились неизвестным веществом

Четыре человека, среди которых двое детей, погибли от отравления неизвестным веществом в Крыму, сообщает источник РЕН ТВ.

ЧП произошло утром 4 декабря в Симферопольском районе республики.

Еще семь человек, среди которых пятеро детей, пострадали.

Ранее в Кировской области школьники попали в больницу с пищевым отравлением. Следственный комитет начал проверку. Предварительно, дети почувствовали недомогание после того, как поели в школьной столовой.