44% украинцев поддержали бы переговоры с Россией - опрос

44% украинцев выступают за проведение переговоров с Россией на компромиссных условиях с целью завершения военных действий.

Еще 48% выступают за продолжение военных действий и возвращение территорий, ранее входивших в состав Украины, пишут украинские СМИ со ссылкой на данные опроса группы "Рейтинг".

С февраля 2023 года число сторонников начала переговоров выросло на 9%.

Отмечается, что за переговоры чаще выступает молодежь (18-35 лет) и жители востока страны.