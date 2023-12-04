В Лангепасе пьяная мать до смерти забила своего малолетнего сына

В Лангепасе женщину подозревают в убийстве своего малолетнего сына, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Преступление было совершено вечером, 1 декабря, в доме №74 по ул. Ленина.

По версии следствия, обвиняемая 1984 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избила своего ребенка руками по голове, от чего он скончался. Возраст ребенка и иные обстоятельства произошедшего следователями пока не раскрываются.

Женщина задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.