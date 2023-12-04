Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку во время облета нефтепровода в Ставропольском крае
Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку во время облета нефтепровода в Ставропольском крае. Причиной ЧП мог стать отказ одного из двигателей, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в Telegram-канале.
Инцидент произошел на территории Георгиевского округа в поле у станицы Незлобной, недалеко от автодороги Пятигорск - Георгиевск.
Борт принадлежит коммерческой компании. В вертолете находились два человека, они не пострадали.
Ранее на Ямале вертолет Ми-8 авиакомпании "Газпром авиа" совершил вынужденную посадку из-за срабатывания сигнализации о пожаре в главном редукторе. На борту находились три члена экипажа и семь пассажиров. Никто не пострадал.