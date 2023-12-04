На Урале работника МУПа избили после жалобы на нехватку дров в котельной

Сотрудника МУП "Наш Дом" (село Кленовское) избили после жалобы в СМИ на нехватку дров в котельной. Из-за этого два многоквартирных дома остались без отопления, что и побудило уральца обратиться к журналистам. Инициативу коллеги не оценили, однако "высказать" свое мнение поспешила и семья директора предприятия Виктора Раева, утверждает герой публикации. По его словам, его избили супруга и сын Раева.

Как сообщает ЕАН со ссылкой на пострадавшего, мужчина разговаривал на улице со знакомым, когда к нему подошел сын начальника и сразу напал с кулаками. После к драке присоединилась и мать нападавшего - она села на мужчину и держала его руки, чтобы он не смог прикрыть лицо. На помощь пришли двое знакомых пострадавшего, которые стали свидетелями драки.

"Он не сказал мне ничего толком, я не успел спросить, в чем дело. До этого говорил со своим коллегой, который обвинял меня в том, что из-за моей жалобы остался без денег, но почему – не объяснил. Побоев у меня не осталось – спасли зимняя одежда и тот факт, что я закрывал лицо руками, правда, жена Раева пыталась мне помешать. В любом случае есть видеозапись нападения, я собираюсь писать заявление в полицию", - рассказал пострадавший.

О ситуации в котельной общественности стало известно на прошлой неделе. Сразу после этого в село приехал представитель прокуратуры Нижнесергинского района, предупредив о предстоящей проверке. Помимо этого, руководитель предприятия якобы сообщил, что после своей жалобы сотрудник должен уволиться.