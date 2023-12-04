Минтруд прогнозирует рост спроса на протезы рук и ног

Минтруд России прогнозирует рост спроса на протезы. В пояснительной записке ведомства к поправкам в закон о соцзащите инвалидов говорится: "Прогнозируемая потребность в протезах в ближайший период оценивается в объеме не менее 60–70 тысяч изделий в год с учетом новых регионов". В министерстве отмечают, что 88% необходимых протезов – протезы ног.

До сих пор ежегодная потребность в протезах в стране составляла около 50-55 тыс. – для примерно 30 тыс. инвалидов, такие цифры в октябре 2023 года озвучивал замминистра труда Алексей Вовченко.

Baza отмечает, что прогнозируемые Минтрудом цифры – это протезы для "гражданских", у Минобороны отдельный заказ, объем которого не раскрывается. Но тот же Вовченко ранее отмечал, что более половины всех ранений в зоне СВО – это дальнейшие ампутации.