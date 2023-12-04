Ущерб, нанесенный штормами пляжам в Сочи, первысил 200 миллионов рублей

Ущерб, нанесенный пляжной инфраструктуре Сочи в результате ливней и штормов, превысил 200 миллионов рублей, сообщил мэр Алексей Копайгородский.

"Ноябрьская стихия нанесла значительный ущерб пляжной инфраструктуре, только по ней он составил более 200 миллионов рублей", - написал Копайгородский в своем Telegram-канале.

Мэр добавил, что зимние пляжи готовы на 80%, их поэтапно откроют в декабре.

Ранее сообщалось, что шторм повредил 50 городских пляжей в Сочи. В ликвидации последствий задействованы более 3 тыс. человек.

26 ноября Черноморское побережье накрыл мощный шторм. В регионах Южного федерального округа были подтоплены дома, нарушены тепло-, энергоснабжение, повалены деревья, повреждены кровли зданий и автомобили.