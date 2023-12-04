Мошенники просят деньги, выдавая себя за главу Новоуральска

Мошенники стали выдавать себя за главу ЗАТО Новоуральск Вячеслава Тюменцева. Сам мэр заявил о провокации.

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Как рассказал Тюменцев на своей странице в соцсети, от его имени в Telegram-канале идут сообщения от аферистов. Неизвестные, выдавая себя за главу города, просят перевести им деньги.

"Горожане, если вам пишут личные сообщения от моего имени, знайте, это провокация! Сразу блокируйте злоумышленников! Незамедлительно вносите их в черный список!", - призывает мэр.

Он добавил, что уже подал заявление в правоохранительные органы и прокуратуру.

Напомним, ранее в Telegram объявились мошенники, которые пишут от имени губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.