В Екатеринбурге с субботы ищут 15-летнего подростка

В Екатеринбурге разыскивают 15-летнего подростка, пропавшего в минувшую субботу. В этот день школьник в последний раз связывался с родными, после чего исчез.

Согласно информации СРОО ДПСО "ПРОРЫВ" Свердловской области, границы пропажи очерчены Екатеринбургом и Кировградом.

Рост Ивана 176 см, худощавое телосложение, серые глаза, русые волосы. В последний раз родные видели его в черных спортивных штанах с лампасами фирмы "PUMA", черной кофте с лампасами, черных куртке, шапке и ботинках.

Розыском пропавшего занимается отдел полиции №6. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефонам: 8 (343) 356-42-06 либо 102 (02).



Всем, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, также можно обратиться к руководителю СРОО ДПСО Прорыв Наталии "Лиса": 89000440220 или старшему координатору поиска Евгению "Зига": 89002147026



Анонимность гарантируется.