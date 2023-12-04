В нижневартовской школе сняли ограничения, введенные из-за вспышки кишечной инфекции

В нижневартовской школе №44 им. К. Д. Ушинского сняты ограничения, ранее введенные из-за распространения острой кишечной инфекции, сообщили Накануне.RU в администрации города.

С понедельника, 4 декабря, школа работает в штатном режиме.

Напомним, в образовательном учреждении произошла вспышка острой кишечной инфекции. Департамент образования администрации сообщил, что 14-24 ноября в школе выявлено 12 случаев заболевания у учеников девяти классов.

Согласно предписанию местного отдела Роспотребнадзора, в общеобразовательной организации разобщены 34 начальных (с 1 по 4) класса. На "дистант" переведены с 27 ноября по 3 декабря 1 тыс. 12 учеников.