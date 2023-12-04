04 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Блогеры обязаны маркировать рекламу в Instagram*, хоть он заблокирован в России - депутат

Блогеры обязаны маркировать рекламу в соцсети Instagram* несмотря на то, что она заблокирована в России. Такой вывод делает депутат Госдумы Антон Горелкин на основании ответа из Федеральной антимонопольной службы.

Впрочем, Горелкин в своем Telegram-канале сообщает лишь, что глава ФАС Максим Шаскольский фактически перенаправил вопрос о маркировке в Роскомнадзор. А Роскомнадзор "предписывает маркировать размещения на всех цифровых площадках, включая заблокированные".

Горелкин считает, что ответ ФАС говорит о наличии "общей позиции": "размещение рекламы в запрещенной социальной сети Instagram* необходимо регистрировать в ЕРИР, снабжать идентификатором и отчитываться за весь срок размещения – как и в случае с любой другой интернет-рекламой". "Блокировку площадки не нужно рассматривать как повод не выполнять предусмотренные законом обязанности по маркировке рекламы", - пишет депутат.

*принадлежит компании Meta, признанной российским судом экстремистской организацией, запрещенной в России

Теги: реклама, блокировка, instagram


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