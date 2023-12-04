Забили собаку на глазах ребенка. Жителей Серова будут судить за убийство животного и хранение наркотиков

В Серове перед судом предстанут двое местных жителей, обвиняемые в жестоком обращении с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшем его гибель, группой лиц по предварительному сговору, в присутствии малолетнего. Одного из уральцев также обвиняют в незаконном приобретении и хранении наркотиков в значительном размере.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, инцидент с животным произошел днем 4 июня текущего года. По версии следствия, будучи пьяными, мужчины поймали на улице собаку по кличке Миа, принадлежащую одному из них. Они отнесли четвероногого в подъезд многоквартирного дома, где поочередно с силой до смерти забили животное ногами. Собака испытала мучительную боль и страдания прямо на глазах 9-летней дочери одного из избивавших, которая также получила моральные страдания.

История с наркотиками произошла значительно позже. 2 сентября обвиняемый, снова находясь в алкогольном опьянении, находился возле гаражных боксов. Там он нашел бумажный сверток с синтетическими наркотиками и засунул его в карман для дальнейшего употребления. В этот же вечер его задержали сотрудники полиции.

Уголовное дело направлено в Серовский районный суд для рассмотрения по существу.