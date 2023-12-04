Наталья Комарова объявила в Югре Год народного сплочения

Губернатор Югры Наталья Комарова выступила с отчетом о результатах деятельности правительства автономного округа за 2023 г., инвестиционным посланием, обращением к жителям, депутатам и представителям общественности. Обращение сформировано после общения с югорчанами во всех 22 муниципалитетах округа и на основе обратной связи от жителей.

В нем глава региона представила отчет о достижениях региона в различных сферах – экономической, социальной, образовательной и других, обозначила основные направления развития. Подробнее – в материале Накануне.RU.

Место Югры в семье регионов России

"Исторически Югра – один из ключевых регионов России. Северные маршруты Великого Шелкового пути доходили до южного и среднего Приобья. Сейчас Югра – регион, обеспечивающий энергетическую, экономическую безопасность страны", - сказала губернатор.

Так, Югра занимает первое место в стране по выработке электроэнергии – более 83 млрд кВт-ч в год, что сопоставимо с годовым обеспечением электричеством 46 млн человек. Округ обеспечивает энергией не только себя, но и четыре соседних региона.

Главное богатство автономного округа – люди. Именно им Югра обязана своими экономическими достижениями: за пять лет в округе появились 14 новых месторождений (120 млн т нефти), каждая 20-ая тонна нефти, добытая в мире, - дело рук югорчан.

Добыча нефти невозможна и без научных разработок в отрасли: в Югре создается научно-технологический центр "Юнити Парк" для "разработки технологий, способствующих освоению Арктики и независимости нефтегазовой отрасли от зарубежных поставщиков".

Впрочем, лидирующие позиции регион занимает не только в сфере энергетики. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра входит в тройку лучших субъектов по оказанию медицинской помощи, уступая только Москве и Санкт-Петербургу.

Югра развивает высокотехнологичную медицинскую помощь, которую с начала года получили больше 14 тыс. человек. В округе проводят сложнейшие операции, а за помощью к югорским медикам едут со всей страны. Например, в ноябре 2023 г. состоялась уже четвертая операция по пересадке сердца, пациент вскоре после хирургического вмешательства уже готовился к выписке. Он и другие получившие новое сердце люди ведут активный образ жизни, однако находятся под контролем медицинского учреждения и на связи с врачами. Врачи кардиохирургического отделения провели сложнейшую, крайне редко проводимую в округе операцию по трансплантации сердца. Это говорит о высоком профессионализме врачей и доверии к качеству оказываемых медицинских услуг.

В этом году введены в эксплуатацию с опережением контрактных сроков медпункты в различных населенных пунктах округа. Например, поликлиника в селе Мулымья, врачебные амбулатории в селах Леуши, Болчары, Малый Атлым. Завершен капитальный ремонт поликлиник в поселках Куминский, Пойковский, Новоаганск, Излучинск, Пионерский, в селах Ларьяк и Корлики, ФАПах в поселке Назарово и в деревне Ушья.

Кроме того, регион занимает шестое место в списке лидеров по ожидаемой продолжительности жизни и с наилучшими показателями по коэффициенту естественного прироста.

Работа в различных отраслях – важный для каждого югорчанина и представителя власти аспект, и не менее важной темой является развитие жилищного строительства. Как сказал президент Владимир Путин, для каждой семьи квартира, дом – не просто материальное благо, это прочная основа для рождения и воспитания детей, для счастливой, благополучной жизни". В Югре уделяют решению проблем в этих сферах огромное внимание – регион занимает третье место среди субъектов РФ по темпам расселения аварийного жилищного фонда.

По итогам 2023 г. в автономном округе планируется ввести в эксплуатацию почти 14 тыс. новых квартир. Больше 1 тыс. семей получили субсидии на приобретение (строительство) жилых помещений, 19,6 тыс. семей выплачена компенсация части процентной ставки по ипотечным кредитам и займам, выдано 44 государственных жилищных сертификата.

По данным Федеральной службы государственной статистики, автономный округ занимает второе место по качеству дорог среди российских регионов – 86,5% региональных трасс соответствуют нормативным требованиям. Муниципалитеты получили 1,9 млрд руб. из регионального дорожного фонда на строительство и ремонт дорог в текущем году. В следующем году на эти цели запланировано 3,2 млрд руб.

Всего в текущем году было отремонтировано 53,7 км дорог, введен в эксплуатацию мостовой переход через протоку Чеускино на автомобильной дороге Нефтеюганск – левый берег реки Обь, завершена реконструкция автомобильной дороги "Сургут – Лянтор" и строительство 2,64 км автомобильных дорог местного значения. С опережением сроков реализуется проект по строительству второго мостового перехода через Обь в районе Сургута. Его протяженность с подходами составляет 45,56 км. В составе проекта четыре моста и три путепровода: один через железную дорогу, два - в составе транспортных автодорожных развязок.

Строительство дорог, развитие образования, медицины – все это напрямую влияет на качество жизни людей. И Югра входит в пятерку регионов-лидеров России по качеству жизни.

Инвестиционный потенциал Югры

Благополучие и развитие автономного округа строится, в частности, на инвестициях. По словам губернатора, инвестиции – стратегический маховик, который трансформирует перспективы в экономический рост. Внедрена система поддержки новых инвестиционных проектов – региональный инвестиционный стандарт. Его внедрение подтверждено Министерством экономического развития России, региональными бизнес-объединениями - ТПП Югры, Деловая Россия, РСПП. До конца текущего года в каждом муниципальном образовании региона будут разработаны инвестиционные профили и внедрен муниципальный инвестиционный стандарт.

"По итогам 2023 года объем инвестиций в основной капитал, по оценке департамента экономического развития, превысит 1,4 трлн руб. В расчете на душу населения – более 823,6 тыс. руб. Автономный округ сохраняет позицию в группе регионов – лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (9-я позиция). Аналитическое кредитное рейтинговое агентство в отношении региона подтвердило наивысший кредитный уровень "ААА(RU)", прогноз "Стабильный"", - сказала Наталья Комарова.

Губернатор перечислила различные направления инвестиционной политики на 2024 г. Например, в качестве новой меры имущественной поддержки бизнес получит возможность арендовать по минимальной ставке помещения, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, которые требуют ремонта, – "недвижимость за 1 рубль". Кроме того, будут реализованы инфраструктурные проекты с привлечением внебюджетного финансирования, средств федерального бюджета и федеральных институтов развития – строительство моста через Обь, создание инфраструктуры для развития беспилотных транспортных систем в Югре.

"Технологии БАС внедрим в большинство сфер жизнедеятельности региона: доставка грузов в труднодоступные районы, мониторинг пожаров и чрезвычайных ситуаций, месторождений, кадастровый учет и топография, мониторинг объектов, аэрофотосъемка зон проведения строительных работ", - сказала Комарова.

Эти параметры положительно повлияют на развитие экономики округа и, соответственно, его жителей в 2024 г.

2024-ый в Югре – Год народного сплочения

Ключевое внимание в послании уделялось благополучию семей. Губернатор сообщила, что будет расширена категория получателей Югорского семейного капитала – его будут предоставлять при рождении второго и последующих детей, а также проиндексируется его размер.

Для пожилых югорчан, вышедших на пенсию, создадут пространства для активного долголетия. Инициатива создания центра активного долголетия принадлежит Зинаиде Мухамедшиной из Сургута, команде "серебряных" волонтеров из Нижневартовска – Альфие Калиевой, Земфире Белан, Нелли Ежуковой, Светлане Юнусовой.

Стоит отметить, что в целом, приоритеты развития региона на 2024 год сформированы на основе поручений югорчан. Жители Югры не только могут дать оценку работе властей путем народного голосования на портале "Открытый регион – Югра", но и дают запрос на строительство социальных объектов.

"На основе моих поручений, сформированных по результатам встреч с гражданами, актуализировали 24 государственные программы на следующий бюджетный цикл. Так, в государственную программу "Строительство" уже включены мероприятия по строительству Комплекса "Школа-детский сад" в Талинке Октябрьского района; реконструкции инфекционного корпуса Белоярской районной больницы", - обратила внимание глава региона.

В ближайшее время правительство Югры примет решения в отношении предложений югорчанки Анны Полянской – о завершении реконструкции здания Лангепасского профессионального колледжа, лянторца Андрея Волова – о реконструкции в его городе канализационных очистных сооружений.

По предложению Владимира Гулевича из Урая Наталья Комарова поручила расширить перечень медорганизаций, участвующих в проекте "Персональные медицинские помощники". Это инновационный совместный проект Югры с Министерством здравоохранения России и государственной корпорацией "Ростех", он реализуется с начала года. Его участники - больные сахарным диабетом и артериальной гипертензией, которые получают специальные средства контроля уровня давления и глюкозы крови Указанная технология позволяет врачу проводить дистанционное динамическое наблюдение за состоянием здоровья пациента. Проектом охвачено уже более 1300 граждан.

Выполняются наказы даже самых маленьких жителей Югры. Так, губернатор Наталья Комарова во время оглашения послания рассказала о мальчике по имени Марк Шагин.

Во время встречи с жителями Сургутского района он передал президенту России Владимиру Путину подарок на День Рождения со словами: "Я горжусь своим округом и хочу, чтобы Владимир Владимирович тоже гордился нашим округом". Глава региона сообщила, что передала подарок президенту и вручила мальчику ответный подарок – фото президента с автографом.

Наталья Комарова предложила Марку запустить эстафету рукопожатий, которая пройдет по всей территории Югры и станет символом сплочения – следующий год в Югре объявлен именно годом народного сплочения.

"Опираясь на результаты народного голосования, предлагаю объявить 2024 год в Югре Годом народного сплочения – сплочения друг с другом, вокруг России, вокруг нашего президента, сплочения югорчан в Команду Югры – Команду Развития нашего региона. Это ваше решение, уважаемые земляки, согласуется с решением Президента Российской Федерации о Годе Семьи, так как именно семья, как фундамент гражданского общества держится на сплочении", – подчеркнула Наталья Комарова.

Общественники поддержали инициативу главы региона. Так, доброволец из Ханты-Мансийска Елена Шаевская после ежегодного послания губернатора Югры отметила, что достичь целей можно только вместе.

"Только все вместе мы можем в каком-то направлении двигаться, развиваться и достичь каких-либо результатов. Из послания ясно, что правительство вместе с народом хотят развиваться чтобы благосостояние народа, увеличивалось, чтобы мы, Россия, и в частности наш округ – выходили на новый уровень", - подчеркнула волонтер.