04 Декабря 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Объем нераспроданного жилья в новостройках обновил рекорд

Объем нераспроданного жилья на первичном рынке в России на 1 ноября текущего года составил 71,1 млн кв. м, что на 5,4 млн кв. м больше, чем год назад. Как сообщает РБК, информация об этом содержится в данных Единой информационной системы жилищного строительства "Дом.РФ".

Отмечается, что доля нераспроданных квартир в стране выросла на 1,9 п.п. и составляет 67% от всей недвижимости в стадии строительства. Это рекордный показатель за весь период наблюдений, ведущихся с января 2020 года.

Эксперты отмечают, что большой объем нераспроданного жилья в новостройках не приведет к снижению цен - на отрасль давят рост себестоимости строительства и общая непредсказуемость рыночной ситуации после 2024 года.

Ранее сообщалось, что по итогам октября спрос на квартиры в новостройках в России в среднем сократился на 12% по сравнению с сентябрем. Падение отмечалось для всех форматов жилья: спрос на двухкомнатные квартиры сократился на 13%, на трехкомнатные — на 12%, на однокомнатные — на 11%. 9-процентное падение спроса зафиксировано по квартирам-студиям.

Эксперты связывают уменьшение спроса с коррекцией рынка после ажиотажа в июле и августе и ростом процентных ставок по ипотеке.

Теги: новостройки, жилье, квартиры


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