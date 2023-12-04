Экспорт российского СПГ в Европу достиг исторического максимума

Экономика экспорта российского сжиженного природного газа (СПГ) не отражает политических трендов. Так, в ноябре поставки СПГ в Европу оказались максимальными за всю историю на фоне снижения экспорта в Китай, передает "Коммерсант". В целом объем экспорта СПГ из России сравним с прошлогодним (-2,5%).

Аналитики объясняют изменение структуры экспорта заторами в Панамском канале, из-за которых экспортеры, в том числе Россия, переориентировались на европейский рынок с азиатского.

Больше всего российского СПГ закупили Франция и Бельгия.

Поставки в Китай сократились с 0,8 млн тонн в октябре до 0,1 млн тонн в ноябре.

Поставки в Японию и Южную Корею по долгосрочным контрактам с "Сахалином-2" стабильны, при этом к прошлому ноябрю они выросли на 20-50%.