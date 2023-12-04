"Мы не будем за вас голосовать!" Первоуральцы призвали Путина вмешаться в "водный" произвол властей

Жители Первоуральска обратились на прямую линию к президенту России Владимиру Путину с просьбой наконец прекратить произвол местных властей и вернуть горожанам в квартиры чистую воду. В противном случае, как заявляет автор видеообращения, местные жители не будут голосовать за президента на предстоящих выборах.

"В нашем городе уйма проблем, на которые наша власть и наш губернатор не обращают никакого внимания. Владимир Владимирович, пожалуйста, услышьте нас. Просто если в этот раз вы нас не услышите и не поддержите нас - жителей Первоуральска, то жители Первоуральска в этот раз голосовать за вас не будут", - говорится в видеообращении.

Одной из главных городских проблем является водоснабжение. По словам автора видео, с июля в квартирах Первоуральска из кранов вместо воды "бежит кока-кола", напомнила местная жительница и о бактерии легионелле, которую недавно при проверке обнаружили в городской воде, но последней каплей стало полное отключение воды на целых три дня. При этом водовозка на весь Первоуральск с населением в 150 тыс. человек всего одна.

"Об этой проблеме знают все в Свердловской области: и наш губернатор, и наш мэр, и даже следственный комитет. И они даже для нашего успокоения возбудили уголовное дело, но реакции дальше никакой нет", - добавила местная жительница.

Она также рассказала об отказе властей проводить капитальный ремонт в ее доме. В 2022 году он стал по-своему знаменит в регионе, поскольку именно с него упал большой кусок фасада и чуть не зашиб местного жителя. По словам автора видео, в тот раз на место приехали правоохранители и местные власти, которые, вместо решения проблемы, "устроили цирк и представление". Итогом истории стали обещания сделать капремонт в 2023 году, однако местные жители остались наедине со своим разрушающимся домом и словами от городских депутатов, что фасад и крышу жильцам придется ремонтировать за свой счет.

"Владимир Владимирович, вы наша опора, вы наша защита, вы наш президент. Мы за вас голосовали все 20 лет. Мы очень-очень надеемся, и я в том числе, что вы нас услышите, вы нам поможете!" - обратилась жительница Первоуральска.

Воду в квартирах Первоуральска отключили 1 декабря. Как передает пресс-служба городского Водоканала, причиной стали работы на Нижнесергинском водопроводе. На участке сети заменили запорную арматуру, а рабочие продолжали ремонт в ночное время. В сообщении говорится о снижении давления воды для части домов, однако в местных пабликах жители пишут о полном отсутствии воды.

"Хотелось спросить у администрации города. Почему такой бардак в управляющих компании ЖКХ и в Водоканале? 2-месяца не могут решить вопрос с водой по ул. Московской, 127. Подал заявку, приезжал сантехник, подали заявку в водоканал и на этом все. Звоню и в управляющую компанию и водоканал, они только и обещают посмотреть. 50 семей не могут помыться, не говоря о стирке. Прошу, примите меры пожалуйста", - опубликовал сообщение паблик "Подслушано. Первоуральск".

В ответ на пост местные жители также высказали свое негодование:

"Тут у части города три дня воды нет никакой! Совсем! Вот это проблема! Прокуратура Свердловской области, Генеральная прокуратура Российской Федерации, что нужно сделать, чтобы вы отреагировали на этот факт?"

"У нас есть вода, но ее невыносимо включать. Вонь на весь дом. Емлина, 16б. Ни помыться толком, я уже молчу про почистить зубы. За воду платим и еще идем её же покупать в магазин. Когда закончится это уже";

"Подключить дома к холодной и горячей воде - это вам не в космос людей запускать, это страна еще не умеет";

Поздно вечером 3 декабря глава Первоуральска Игорь Кабец опубликовал в своих соцсетях информацию о завершении всех работ 2 декабря, а также опубликовал график подвоза воды на 4 декабря.

"С 23.00 02.12 и до этого времени идет заполнение магистрального трубопровода, настройка гидравлического режима на город, это займет некоторое время. Организация подвоза воды будет продолжена 04.12. График подвоза выше. Информирование будет продолжено", - написал Кабец.

Уставшие от водного произвола первоуральцы "заботу властей" не оценили. Под аналогичным постом в группе "В Контакте" Водоканала горожане пишут, что уже обратились на прямую линию к президенту. График завоза, публикации с информацией о ходе ремонта и прочие посты от властей они уже принимают за издевательства.

"Совсем заврались. Вчера (2 декабря - прим.ред.) писали в 23.26, что частично завершены. А сейчас оказывается, что в 23.00 вчерашнего дня завершили все работы. Судя по графику подвоза они и завтра воду не ожидают. Не хотят работать";

"Где четкая информация по воде??? Когда она будет? Третьи сутки без какой-либо воды";

"В водоканале снова трубку не берут. Наверное потому, что диспетчеры сами не знают, когда закончатся работы. Если кто-нибудь дозвонится, отпишитесь, пожалуйста, так как снова с ребенком приходится из дома уходить";

"Если все будут молчать и мириться с тем, что по 3 дня нет воды - никогда ничего меняться не будет! Надо звонить на горячую линию президенту - и это ведь не в первый раз!"

"Мне кажется, что вчера для успокоения написали, что утечка устранена и только сегодня начнут что-то делать, и, в лучшем случае, будет к вечеру вода";

"Это чтобы ответственность снять с себя. ТрУсы…людям в уши заливают, а наш "глубокоуважаемый" мэр даже перед людьми побоялся выйти, знает, что это треш!"

"Похоже положили болт на выходные. У всех "уважаемых людей" видимо частный дом со скважиной. А проблема индейцев потерпит до понедельника".

Недовольны горожане и составленным графиком:

"Машина раз в сутки!!! Вы издеваетесь??? Проспект Ильича, 3 /2 машина утром 3 декабря и следующая вечером 22.45 4 декабря. Где воду-то брать??? Дети маленькие";

"По графику машина ходила с опозданиями. Опять ее ловить надо будет";

"Мне интересно, когда график составляли, каким местом думали, почему многих улиц нет в графике, видимо, люди живут только на определенных улицах, почему одна машина на весь город, мне кажется, это уже беспредел";

Были и комментарии с прямым обращение к властям:

"Руководство Первоуральска, не пора бы реально уже заняться решением этой катастрофы с водой, ну все, хватит, наверное, уже куролесить, выходные прошли, вы все прекрасно отдохнули";

"Игорь Валерьевич, пошли третьи сутки без какой-либо воды. Отключите еще отопление, свет и газ. Так, для "полного счастья";

"Космонавтов, 10, воды ни капли с ночи 2.12.23. Вы там в своем уме, "уважаемые" слуги народа? Куйвашев, Дронов, Кабец - в отставку!"

Напомним, ранее жители Первоуральска пожаловались не только на качество, но и температуру воды в своих квартирах. При норме свыше 70 градусов, людям приходится мыться при 33-40. Горожане уже подают в суд на "Т-Плюс". Одним из первых победителей процесса против компании стала жительница дома 45А на Вайнера. По решению суда, к 30 июля 2024 года "Т-Плюс" обязано исправить горячее водоснабжение в ее квартире, иначе каждый последующий день будет обязано выплачивать свердловчанке по 100 рублей, пока ситуация не разрешится. Пока ответчик обязан выплатить гражданке компенсацию морального вреда в размере 500 рублей.