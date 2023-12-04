Глава Сургута запустил в соцсетях рубрику, посвященную грядущему юбилею города

Глава Сургута Андрей Филатов в честь грядущего юбилея экономической столицы Югры запустил в соцсетях постоянную рубрику "Сургуту 430", передает корреспондент Накануне.RU.

Столько лет городу исполнится в следующем году. Глава Администрации отмечает, что история Сургута - древняя и насыщенная, в биографии Сургута произошло много знаковых событий и любопытных фактов. О них и будет рассказываться в постоянной рубрике, посвященной юбилею города.

"110 лет назад в Сургуте впервые зазвучала азбука Морзе. С ее использованием в 1913 году было получено первое телеграфное сообщение. "Приветствую энергичного инициатора прорубленным окном Сургута к свету", – зачитал местный связист послание из Тюмени градоначальнику того времени, уездному исправнику Григорию Александровичу Пирожникову. Внутреннее телефонное сообщение в Сургуте тогда уже работало. А вот корреспонденцию доставляли почтой – зимой на лошадях, оленях и даже пешком на лыжах, летом пароходами, лодками. Но именно телеграф обеспечил оперативную связь с "большой землей".



В 1917 году открылся Сургутский уездный узел связи. Здесь можно было узнать новости из столицы, почитать условно "свежую" газету двух-трехнедельной давности. К концу 20 века Сургут стал одним из самых телефонизированных городов в стране: на 100 семей приходилось 80 телефонов", - приводит Андрей Филатов исторические факты на своей странице в telegram-канале.

К посту также прикреплены фото из архивов Сургутского краеведческого музея и открытых источников.