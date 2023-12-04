04 Декабря 2023
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Фото из архивов Сургутского краеведческого музея

Глава Сургута запустил в соцсетях рубрику, посвященную грядущему юбилею города

Глава Сургута Андрей Филатов в честь грядущего юбилея экономической столицы Югры запустил в соцсетях постоянную рубрику "Сургуту 430", передает корреспондент Накануне.RU.

Столько лет городу исполнится в следующем году. Глава Администрации отмечает, что история Сургута - древняя и насыщенная, в биографии Сургута произошло много знаковых событий и любопытных фактов. О них и будет рассказываться в постоянной рубрике, посвященной юбилею города.

Архивные фото Сургута(2023)|Фото из архивов Сургутского краеведческого музея

"110 лет назад в Сургуте впервые зазвучала азбука Морзе. С ее использованием в 1913 году было получено первое телеграфное сообщение. "Приветствую энергичного инициатора прорубленным окном Сургута к свету", – зачитал местный связист послание из Тюмени градоначальнику того времени, уездному исправнику Григорию Александровичу Пирожникову. Внутреннее телефонное сообщение в Сургуте тогда уже работало. А вот корреспонденцию доставляли почтой – зимой на лошадях, оленях и даже пешком на лыжах, летом пароходами, лодками. Но именно телеграф обеспечил оперативную связь с "большой землей".

В 1917 году открылся Сургутский уездный узел связи. Здесь можно было узнать новости из столицы, почитать условно "свежую" газету двух-трехнедельной давности. К концу 20 века Сургут стал одним из самых телефонизированных городов в стране: на 100 семей приходилось 80 телефонов", - приводит Андрей Филатов исторические факты на своей странице в telegram-канале.

Архивные фото Сургута(2023)|Фото из архивов Сургутского краеведческого музея

Архивные фото Сургута(2023)|Фото из архивов Сургутского краеведческого музея

К посту также прикреплены фото из архивов Сургутского краеведческого музея и открытых источников.

Теги: Андрей Филатов, Сургуту 430, юбилей, Сургут


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