Полиция не связывает убийство подростка в Иркутске с нашумевшим сериалом

По делу об убийстве 15-летнего школьника в Иркутске к следователям доставлены шесть человек, сообщает СУ СКР по региону.

По данным ведомства, установлены все участники конфликта. Изъято орудие убийства - нож.

Один из подозреваемых - 15-летний подросток, проживающий в Ленинском районе Иркутска. Его допрашивают, выясняются мотивы преступления, заявили в СК. Кроме того, допрашиваются остальные участники конфликта.

Ранее в соцсетях начала распространяться информация, что подростки посмотрели популярный сериал и начали подражать его героям. Источник "Коммерсанта" сообщил, что причиной конфликта стал район проживания погибшего, отличающийся от района проживания нападавших. Со слов очевидцев, в начале конфликта на остановке была произнесена фраза, похожая на текст героев из сериала "Слово пацана".

В МВД опровергают такую связь: подозреваемый заявил, что сериал не смотрел.

Напомним, 2 декабря в Иркутске на остановке убили 15-летнего мальчика. Ссора между двумя молодежными компаниями произошла на улице Байкальской. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Ранее в Дагестане МВД опровергло связь драки девочек с популярным сериалом. В Сети распространилось мнение, что девушки якобы являются фанатками популярного среди молодежи сериала "Слово пацана".