04 Декабря 2023
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Фото: Накануне.ru

Власти утвердили список главных арктических городов России

Правительство России утвердило список "опорных населенных пунктов" арктический зоны. Там планируется осуществлять некие "экономические и инфраструктурные проекты".

В перечень попали 16 городов и агломераций из девяти регионов арктической зоны. Это Мурманск, Североморск, Кольский муниципальный район, Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, Нарьян-Мар, Новый Уренгой, Ноябрьск, Воркута, Норильск, Диксон, Певек и Анадырь.

"В тех населенных пунктах, которые находятся вблизи месторождений полезных ископаемых, будут развивать минерально-сырьевые центры, обеспечивающие развитие металлургической промышленности. На других территориях сконцентрируются на реализации приоритетных инвестпроектов, например, создании логистических центров", - говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров РФ.

Для всех этих городов и поселков утвердят "долгосрочные планы комплексного социально-экономического развития".

В правительстве отметили, что "работа ведется по поручению президента".

Теги: арктика, город, список


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