04 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Толстой: Многодетные не покупают трехкомнатные квартиры, потому что такого жилья мало на рынке

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил изменить структуру предложения на российском рынке недвижимости.

"Единоросс" полагает, что сейчас застройщики предлагают населению "квартиры, ориентированные больше на одиночек, чем на многодетных".

Отметим, что Толстой не говорит о том, сколько людей обычно проживает в однокомнатных квартирах, а также о том, какой спрос и почему рождает такое предложение. Депутат в своем комментарии "Парламентской газете" не говорит о зависимости спроса на самое дешевое и малометражное жилье от доходов населения, в том числе и многодетных семей. Он говорит о некоем "предоставлении жилья нашим семьям". Но у этого "предоставления" есть вполне определенная стоимость.

"Думаю, прежде нам надо менять подходы к тому, какое именно жилье предоставлять нашим семьям. Сегодня жилищное строительство у нас основывается на количестве квартир, а не на метраже каждой из них — в итоге в многоэтажках-"человейниках" квартиры ориентированы больше на одиночек, чем на многодетных. Сейчас мы вместе с Минстроем создали рабочую группу, чтобы реализовать в России проект по строительству частных домов для больших семей. Это одно-, двухэтажные дома с уже развитой инфраструктурой", - рассказывает Толстой.

По мнению вице-спикера Госдумы, "многое упирается" в отсутствие статуса многодетной семьи. Но он не говорит, готово ли государство предоставить семье с таким статусом условия для покупки трехкомнатной квартиры или коттеджа в поселке с развитой инфраструктурой. Напротив, в это время Минфин и Центробанк борются с "пузырем" на жилищном рынке путем повышения размера первоначального взноса и увеличения кредитных ставок, которые уже становятся запретительными для покупки жилья, особенно большой площади.

Теги: квартира, недвижимость, многодетная семья, петр толстой


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