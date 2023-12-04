04 Декабря 2023
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Уральский стоматолог перевела мошенникам более 4 млн рублей

Работник стоматологической клиники из уральского города Серов перевела мошенникам миллионы рублей.
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Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Свердловской области, женщине в мессенджере пришло сообщение, как она подумала, от главы медицинской организации, в которой она работает. Лжеруководитель написал, чтобы коллега ожидала звонка от некоего человека, который следит за работой учреждения.

Вскоре ей позвонили сначала "сотрудник ФСБ", а затем "специалист Центробанка". Они заявили, что серовчанка стала жертвой мошеннических действий и даже прислали "подтверждающие документы". Чтобы "обезопасить активы", стоматологу предложили обналичить деньги со счетов, вкладов и постепенно перевести на сформированный новый счет.

Женщина безоговорочно начала действовать по указанию звонивших: обналичила имеющиеся вклады и со 2 по 18 ноября перевела на разные, продиктованные ей лжеспециалистами счета, более 4 млн рублей. Только после этого она заподозрила, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Сейчас силовиками проводятся проверочные и оперативно-розыскные мероприятия.

В МВД в очередной раз просят свердловчан быть бдительными и не поддаваться на уловки и провокации аферистов.

Теги: мошенники, стоматолог, полиция, Серов


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