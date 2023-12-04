В Нефтеюганске почтят память погибших в ДТП юных акробатов

В Нефтеюганске сегодня вспоминают погибших в аварии юных спортсменов и тренеров сборной по спортивной акробатике, сообщили Накануне.RU в администрации города.

Сегодня седьмая годовщина, родные и близкие погибших югорчан, а также власти города почтят их память. Горожане в этот день несут к стеле "Древо Жизни" цветы и игрушки.

Напомним, авария с автобусом, перевозившим юных спортсменов, произошла 4 декабря 2016 года на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск.. В этой аварии погибло 12 человек, десять детей и двое взрослых.

Основной виновник, водитель грузовика Раиль Саитханов, был приговорен к шести годам и девяти месяцам колонии общего режима. Водитель столкнувшегося с грузовиком автобуса Марат Зайнуллин получил год и пять месяцев, бизнесмен Александр Сидорук — год и три месяца колонии общего режима. Экс-директора спортшколы Ирину Тарасову суд приговорил к 11 месяцам исправительных работ с вычетом 15% заработка. Позже окружной суд ХМАО отклонил апелляцию Генпрокуратуры на приговор по делу. При этом было изменено число потерпевших, которым ранее присуждена компенсация морального вреда.